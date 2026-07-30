В России спрогнозировали просьбу о перемирии со стороны Украины

Посол Долгов: Украина запросит перемирия из-за ухудшения экономической ситуации в стране

Чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов в беседе с «Газета.Ru» заявил, что Украина в скором времени запросит перемирия из-за ухудшения экономической ситуации в стране.

По его словам Киеву нужно перемирие из-за сложившейся в результате российских ударов по портовой инфраструктуре и объектам военно-промышленного комплекса (ВПК). Однако при этом Москве нужен долгосрочный мир, а не временное перемирие, сказал он.

«Удары наши имеют эффект, они выбивают последовательно военно-экономическую инфраструктуру Киева. (...) Фактически они отрезаны от моря, а оружие и военное оборудование больше не могут поставляться морем», —подчеркнул он.

Долгов добавил, что урон объектам, принадлежащим Вооруженным силам Украины (ВСУ), нанесен уже очень большой, и с каждым днем становится все больше.

Ранее эксперт по международной безопасности Марк Эпископос заявил, что Россия всегда показывала, что стремится урегулировать конфликт на Украине путем переговоров.