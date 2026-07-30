ВС России впервые ударили по иностранному заводу по производству дронов в Киеве

Guardian: ВС России впервые ударили по американскому заводу по производству дронов в Киеве

ВС России впервые ударили по заводу по производству дронов на территории Киева, который принадлежит американской компании. Речь идет о Terminal Autonomy, который на прошлой неделе поразила российская баллистическая ракета, пишет The Guardian.

«По словам источника, знакомого с деятельностью компании, Terminal Autonomy производит высокоточные дроны для "глубоких ударов", оснащенные системами наведения, устойчивыми к российским сигналам радиопомех», — говорится в статье.

Название завода — «терминальная автономия» — это термин, которым называют заключительную фазу атаки дрона-камикадзе. В этот момент ИИ берет на себя управление БПЛА, так как силы обороны начинают глушить радиоволны и мобильную связь.

Бывший высокопоставленный сотрудник американской разведки Энтони Винчи заявил, что для российской стороны нет разницы, кому принадлежит завод, если он производит оружие, которое бьет вглубь России. «Я думаю, что если бы ракеты Patriot или любая другая американская система производилась на Украине, русские бы нанесли удар по этому производственному объекту», — сказал он.

Минобороны России ранее сообщало, что под удар попало место сборки и хранения БПЛА в юго-западной части Киева, где с привлечением специалистов украинско-американской компании ежемесячно производили до 1000 беспилотников различного типа, в том числе ударные AQ-400 Scythe («Коса»), AQ-100 Bayonet («Штык») и разведывательные RQ-100 Scout («Скаут»).