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23:59, 30 июля 2026 (обновлено: 00:03, 31 июля 2026)Мир

Уиткофф и Кушнер подтвердили визит в Киев для переговоров

Уиткофф и Кушнер подтвердили визит в Киев для переговоров по урегулированию конфликта
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Стив Уиткофф

Стив Уиткофф. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф подтвердил, что вместе с зятем американского лидера Джаредом Кушнером отправится в Киев в ближайшие недели. Об этом заявила американский блогер Лора Лумер в социальной сети Х.

Поездка будет посвящена обсуждению завершения украинского конфликта.

Ранее сообщалось, что Уиткофф и Кушнер могут приехать в Россию в ближайшее время. Однако конкретики и определенности на данный момент нет.

28 июля президент США Дональд Трамп принял своего украинского коллегу Владимира Зеленского в своей резиденции. Встреча прошла в закрытом формате — без лишних глаз и журналистов. Обсуждения длились около часа. Украинский президент сказал, что обсудил с Трампом активизацию дипломатического процесса. Он охарактеризовал встречу с американским лидером как «хорошую».

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