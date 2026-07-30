Уиткофф и Кушнер подтвердили визит в Киев для переговоров по урегулированию конфликта

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф подтвердил, что вместе с зятем американского лидера Джаредом Кушнером отправится в Киев в ближайшие недели. Об этом заявила американский блогер Лора Лумер в социальной сети Х.

Поездка будет посвящена обсуждению завершения украинского конфликта.

Ранее сообщалось, что Уиткофф и Кушнер могут приехать в Россию в ближайшее время. Однако конкретики и определенности на данный момент нет.

28 июля президент США Дональд Трамп принял своего украинского коллегу Владимира Зеленского в своей резиденции. Встреча прошла в закрытом формате — без лишних глаз и журналистов. Обсуждения длились около часа. Украинский президент сказал, что обсудил с Трампом активизацию дипломатического процесса. Он охарактеризовал встречу с американским лидером как «хорошую».