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20:43, 28 июля 2026 (обновлено: 20:48, 28 июля 2026)Мир

Люди Трампа приедут в Россию

ТАСС: Кушнер и Уиткофф могут приехать в Россию в ближайшее время
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Jacquelyn Martin / Pool / Getty Images

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер могут приехать в Россию в ближайшее время. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

«Такая возможность есть, но конкретики и определенности на текущий момент нет», — заявил собеседник в ответ на вопрос о визите в ближайшие недели.

Ранее издание «РБК-Украина» со ссылкой на неназванные источники писало, что Кушнер и Уиткофф также могут посетить Киев. Там также сообщалось о визите в течение «пары недель».

Информация о визите людей Трампа в украинскую столицу начала появляться после встречи президента Украины Владимира Зеленского с главой Белого дома Дональдом Трампом. Постоветский лидер прибыл в США для участия в церемонии прощания с американским сенатором Линдси Грэмом (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), которого не стало 11 июля.

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