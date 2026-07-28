Люди Трампа приедут в Россию

ТАСС: Кушнер и Уиткофф могут приехать в Россию в ближайшее время

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер могут приехать в Россию в ближайшее время. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

«Такая возможность есть, но конкретики и определенности на текущий момент нет», — заявил собеседник в ответ на вопрос о визите в ближайшие недели.

Ранее издание «РБК-Украина» со ссылкой на неназванные источники писало, что Кушнер и Уиткофф также могут посетить Киев. Там также сообщалось о визите в течение «пары недель».

Информация о визите людей Трампа в украинскую столицу начала появляться после встречи президента Украины Владимира Зеленского с главой Белого дома Дональдом Трампом. Постоветский лидер прибыл в США для участия в церемонии прощания с американским сенатором Линдси Грэмом (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), которого не стало 11 июля.