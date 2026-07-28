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21:33, 28 июля 2026 (обновлено: 21:35, 28 июля 2026)Бывший СССР

На Украине призвали готовиться к самой тяжелой за все время конфликта с Россией зиме

Эксперт Игнатьев: Украину ждет самая тяжелая зима за все время спецоперации
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Грядущая зима станет для Украины самой тяжелой за все время конфликта с Россией, так как энергосистема республики работает на грани. С такой оценкой выступил энергетический эксперт Станислав Игнатьев. Его слова приводит украинское издание «Страна».

Как отметил эксперт, российским военным удается успешно наносить удары по объектам энергосистемы республики, так что большинство из них либо разрушены, либо сильно повреждены.

«Дарницкая ТЭЦ фактически разрушена и находится в частной собственности. Поэтому ни киевские городские власти не смогут туда инвестировать средства, ни госбюджет», — сказал Игнатьев. Он подчеркнул, что с ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 в Киеве также наблюдается сложная ситуация.

Ранее генерал-майор запаса Вооруженных сил Украины Сергей Кривонос предположил, что зимой республику ждут блэкаут и канализационный коллапс.

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