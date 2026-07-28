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21:43, 28 июля 2026 (обновлено: 21:49, 28 июля 2026)Мир

В МИД России объяснили удары ВСУ по пассажирским автобусам провалами на фронте

Захарова: ВСУ бьют по пассажирским автобусам из-за провалов на фронте
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атакуют пассажирские автобусы, так как пытаются отыграться на мирных жителях и отомстить за свои провалы на фронте. С такой оценкой выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее комментарий опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.

«Киевский режим продолжает атаки на гражданский транспорт, с маниакальным упорством стремясь отыграться на мирных гражданах в качестве мести за свои нарастающие провалы на фронте», — сказала дипломат.

28 июля ВСУ атаковали рейсовый автобус в Шебекино Белгородской области. Ранены 19 человек, шестеро — в тяжелом состоянии. Кроме того, в то же утро украинский беспилотник ударил по пассажирскому автобусу в Донецкой Народной Республике.

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