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Силовые структуры
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14:24, 28 июля 2026 (обновлено: 14:28, 28 июля 2026)Силовые структуры

Следствие дало оценку атаке ВСУ на рейсовый автобус в российском регионе

Атаку ВСУ на автобус в Горловке в ДНР оценили как теракт
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Российские следователи возбудили уголовное дело после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на рейсовый автобус в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.

Следователи квалифицировали атаку по статье 205 («Террористический акт») УК РФ. Дрон ВСУ нанес удар по пассажирскому автобусу в Никитовском районе Горловки. Четыре человека получили тяжелые ранения, им оказывается медицинская помощь.

В СК пообещали установить причастных к этому преступлению и дать им уголовно-правовую оценку.

28 июля ВСУ также атаковали рейсовый автобус в Шебекино Белгородской области. Ранены 19 человек, шестеро — в тяжелом состоянии.

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