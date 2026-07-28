В каюте круизного лайнера нашли бездыханную пассажирку

The Sun: 62-летняя пассажирка корабля не выжила во время круиза по греческим островам

Во время путешествия по греческим островам на борту круизного лайнера нашли бездыханную пассажирку. Об этом сообщила газета The Sun.

Трагедия произошла 26 июля во время стоянки корабля у острова Санторини. На тело 62-летней женщины наткнулся обслуживающий персонал в ее каюте. Затем туристку доставили в порт Афиниос на лодке, а оттуда отправили в больницу для проведения судебно-медицинской экспертизы.

На данный момент полиция и администрация порта проводят расследование причины смерти туристки. Власти не назвали круизный лайнер, на котором не выжила пассажирка, но заявили, что он ходит под флагом Маршалловых островов. Уточняется, что офицеры не рассматривают смерть путешественницы как насильственную. Круиз продолжился в штатном режиме.

Ранее направлявшиеся в Сочи на круизном лайнере россияне сойдут на сушу в другой стране. Изменение места прибытия объяснили «официальными предупреждениями от портовых властей о временном признании плавания в восточной части Черного моря опасным».