В России порассуждали о попытках Украины придать конфликту глобальный характер

Косачев: Украина пытается придать конфликту глобальный характер

Украина атаками на иранское судно и Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) пытается придать конфликту глобальный характер. Об этом заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев, чьи слова приводят «Известия».

«Речь о попытках максимально интернационализировать конфликт с Россией и выставить его перед союзниками Украины в качестве глобального, в качестве конфликта, который угрожает их собственным интересам», — сказал он.

Сенатор также выразил надежду на то, что Иран и Казахстан не поддадутся на провокации Украины, но при этом смогут найти возможность дать ответ на удары.

Ранее стало известно, что Украина нанесла удар по иранскому торговому судну в Каспийском море. На судне произошел взрыв. Один моряк стал жертвой атаки и еще один получил ранения. Помимо того, беспилотники ВСУ атаковали два танкера на нефтетерминале Каспийского трубопроводного консорциума в Черном море.