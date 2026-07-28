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19:36, 28 июля 2026Ценности

Звезда «Очень странных дел» в платье с декольте до пупка посетила премьеру фильма

Американская актриса Сэди Синк в платье с декольте до пупка посетила премьеру фильма
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американская актриса Сэди Синк появилась на премьере фильма «Человек-паук: Новый день» в Лос-Анджелесе. Фотографии с мероприятия публикует Page Six.

24-летняя звезда «Очень странных дел» вышла на ковровую дорожку в атласном платье Prada с декольте до пупка и открытой спиной. Наряд также украшали блестящие заклепки. При этом от аксессуаров знаменитость отказалась.

Ранее в июле Зендея в платье с экстремальным разрезом также посетила премьеру фильма «Человек-паук: Новый день». Знаменитость вышла на ковровую дорожку в винтажном платье люксового бренда Versace с экстремальным разрезом до бедра и прозрачными вставками.

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