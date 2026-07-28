УЕФА осудил ФИФА

УЕФА осудил возможность продажи части коммерческих прав ФИФА инвесторам

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) осудил возможность продажи части коммерческих прав Международной федерации футбола (ФИФА) в чемпионате мира частным инвесторам. Организация опубликовала заявление на своей странице в соцсети X.

В письме союз назвал публикации о планах по продаже доли в чемпионате мира «пересечением красной линии», которую руководящие органы футбола «никогда не должны переходить». УЕФА призвал отнестись к ситуации чрезвычайно серьезно не только национальные ассоциации, но и лиги, клубы, игроки, болельщики, правительства и все заинтересованные стороны.

В заявлении подчеркивается, что «душа и система управления футболом — это не товар, который можно обменять», особенно при отсутствии прозрачности в том, кто получит финансовую выгоду от сделки. Союз добавил, что ни один орган «не является владельцем футбола», и что у ФИФА «нет права его продавать».

Ранее издание The Telegraph сообщило, что президент ФИФА Джанни Инфантино рассматривает продажу доли в чемпионате мира частным инвесторам. По данным источника, организация планирует выделить в отдельную компанию управление турниром и продать инвесторам примерно 20–30 процентов ее акций.