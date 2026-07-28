Стало известно о последствиях мощного циклона в Москве

Охвативший Москву циклон повалил деревья, а градины разбили стекла машин

Московский регион охватил мощный циклон, принесший в город залповые ливни, грозы, шквалы ветры и град. Как столица пережила непогоду, пишет «Комсомольская правда».

В Южном Бутово сильным ветром повалило деревья, которые придавили припаркованные неподалеку машины. Деревья выкорчевало и в Прокшино, а в Коммунарке шквалами ветра разнесло летнее кафе, разбросав столы и стулья на десятки метров. Новорижское шоссе буквально побелело из-за обрушившегося града, ливень только усугубил видимость на дорогах. Боковые стекла машин оказались разбиты. Жители подмосковного Голицыно уверяют, что отдельные градины достигали в диаметре десяти сантиметров.

Сильный дождь ожидается в Москве и в среду, 29 июля. По оценкам метеорологов, на квадратный метр прольется до 17 литров дождевой воды. Вместе с усилившимися дождями в столице похолодает: в течение дня воздух прогреется только до плюс 16-19 градусов, сделав среду самым холодным днем недели.