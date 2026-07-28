Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
21:31, 28 июля 2026 (обновлено: 21:38, 28 июля 2026)Экономика

Стало известно о последствиях мощного циклона в Москве

Охвативший Москву циклон повалил деревья, а градины разбили стекла машин
Виктория Клабукова

Фото: Василий Кузьмичёнок / АГН «Москва»

Московский регион охватил мощный циклон, принесший в город залповые ливни, грозы, шквалы ветры и град. Как столица пережила непогоду, пишет «Комсомольская правда».

В Южном Бутово сильным ветром повалило деревья, которые придавили припаркованные неподалеку машины. Деревья выкорчевало и в Прокшино, а в Коммунарке шквалами ветра разнесло летнее кафе, разбросав столы и стулья на десятки метров. Новорижское шоссе буквально побелело из-за обрушившегося града, ливень только усугубил видимость на дорогах. Боковые стекла машин оказались разбиты. Жители подмосковного Голицыно уверяют, что отдельные градины достигали в диаметре десяти сантиметров.

Сильный дождь ожидается в Москве и в среду, 29 июля. По оценкам метеорологов, на квадратный метр прольется до 17 литров дождевой воды. Вместе с усилившимися дождями в столице похолодает: в течение дня воздух прогреется только до плюс 16-19 градусов, сделав среду самым холодным днем недели.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    «До Харькова ракета долетит за 13-20 минут». Иран пригрозил Украине ответом на удар по торговому судну в Каспийском море
    Вэнс пропустил встречу с Зеленским
    Стало известно о последствиях мощного циклона в Москве
    В России предложили создать «доску позора» для покинувших страну артистов
    Украинские аграрии попросили помощи из-за остановки работы черноморских портов
    На Украине заявили о возможной экологической катастрофе из-за затонувшего сухогруза
    Сын пленного солдата ВСУ сбежал с Украины и пообещал забрать отца за границу
    Премьер Греции обратился к Нолану после просмотра «Одиссеи»
    В США оценили встречу Трампа с Зеленским
    Шеф-повар Ивлев сошелся с 33-летней бывшей женой и назвал это чудом
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok