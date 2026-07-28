Нетаньяху высказался о встрече с Трампом

Нетаньяху назвал встречу с Трампом одной из лучших за все время

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал встречу с президентом США Дональдом Трампом превосходной, отметив, что это «не просто слова». Комментарий израильского премьера приводит Ynet.

По словам Нетаньяху, беседа прошла в атмосфере полного партнерства и понимания общей цели — обеспечения того, чтобы у Ирана не было ядерного оружия.

«Это был один из лучших разговоров, которые у меня когда-либо были с президентом Соединенных Штатов, нашим другом Дональдом Трампом», — сказал израильский премьер.

Сторонам удалось скоординировать действия, необходимые для обеспечения безопасности Израиля, добавил Нетаньяху.

Ранее сообщалось, что беседа Трампа и Нетаньяху была очень позитивной и прошла в хорошей атмосфере. На встрече присутствовали высокопоставленные представители американской администрации.