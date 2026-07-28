«Не более чем лживая провокация». Медведев опроверг слухи о подготовке мобилизации в России. Что еще он рассказал?

Медведев: Заявления о подготовке мобилизации в России — не более чем лживая провокация

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев провел заседание межведомственной комиссии СБ по комплектованию Вооруженных сил военнослужащими по контракту, в ходе которого поднял вопрос о мобилизации в стране, назвав слухи о ее подготовке лживой провокацией.

Будет ли мобилизация в России?

Сейчас нет никакой нужды проводить мобилизацию, так как идет активный набор на службу в ряды Вооруженных сил России по контракту. По словам Медведева, только за первые шесть месяцев 2026 года контракт заключили около 200 тысяч человек. «Кроме того, еще 16 тысяч человек вступили в добровольческие формирования и отправились в зону спецоперации», — сказал зампред Совбеза.

Фото: Global Look Press

Также он отметил, что набраны хорошие темпы комплектования войск беспилотных систем — на службу в них поступили около 40 тысяч военнослужащих. При этом, по словам Медведева, в июле темпы комплектования Вооруженных сил России сохраняются, и потребности в личном составе полностью удовлетворены.

Попытки врага нести всякую пургу о том, что в стране готовится мобилизация — не более чем лживая провокация Дмитрий Медведев зампред Совбеза России

Противники России пытаются дестабилизировать обстановку в стране

Как заявил Медведев, различные вбросы о ситуации в России обусловлены желанием противников дестабилизировать обстановку и создать негативные настроения в преддверии выборов в Госдуму. Так, он привел в пример то, что в некоторых социальных сетях появляются публикации, в которых граждан агитируют подписать контракт с формулировкой «Не жди мобилизации, иди служить за деньги».

По его словам, подобные публикации — это «проплаченная история, или история, вброшенная врагом». Он подчеркнул, что вбросы о мобилизации — вранье врага, который сам испытывает дефицит людского ресурса.

Воевать там просто некому, а своих граждан они отлавливают, как свиней, бьют и бросают в автобусы. Вот с чем это все связано Дмитрий Медведев зампред Совбеза России

Медведев поблагодарил заключающих контракты граждан

Зампред Совбеза подчеркнул, что граждане России, заключающие контракты с Вооруженными силами, являются настоящими патриотами. Он добавил, что это люди, которые считают своим долгом защиту Родины от врага, и они готовы сделать все ради победы России в спецоперации.

«Хочу поблагодарить всех, кто принимает участие в этой работе, за весьма высокие результаты», — сказал Медведев.

Когда закончится СВО?

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 27 июля заявил, что против России ведется информационная война. При этом продолжаться она может бесконечно, считает он. «Информационная война, скорее всего, она никогда не закончится, нужно отдавать себе в этом отчет», — сказал он.

При этом говоря о конфликте с Украиной, Песков заявлял, что закончить его можно в очень короткие сроки — для этого Киев должен принять соответствующие решения, ведь главным условием российской стороны для завершения конфликта является достижение поставленных целей.

В то же время он подчеркивал, что сейчас заморозить конфликт невозможно, и виной тому позиция Киева.