Медведев заявил о дефиците людского ресурса в ВСУ

Медведев: Украине некем воевать из-за дефицита людского ресурса

У Украины дефицит людского ресурса, там некому воевать, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, работники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) украинцев «отлавливают как свиней, бьют и бросают в автобусы».

«Это вранье врага, который сам испытывает дефицит людского ресурса — воевать там просто некому», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за первое полугодие достигли более 223 тысяч военнослужащих.

