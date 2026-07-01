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01:09, 1 июля 2026Бывший СССР

Раскрыты потери ВСУ за полгода

РИА Новости: ВСУ за полгода потеряли более 223 тысяч военных
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Александр Харченко / РИА Новости

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за первое полугодие достигли более 223 тысяч военнослужащих, пишет РИА Новости со ссылкой на данные Минобороны.

По приведенным данным, с 1 января по 30 июня показатель достиг 223 290 военнослужащих. Наибольшее значение зафиксировано в июне — 41 397 человек. В марте показатель составил 39 060, в январе — 38 737, в мае — 34 962, в апреле — 34 579, а в феврале — 34 555 военнослужащих.

Согласно приведенным данным, наибольшее число убитых и раненых военнослужащих ВСУ пришлось на участок ответственности группировки войск «Центр» — 60 345 человек. В зоне действий группировки «Восток» этот показатель составил 57 270 военнослужащих, «Север» — 35 520, «Запад» — 33 450, «Юг» — 27 920. На направлении, где действует группировка «Днепр», потери противника оценены в 8785 человек.

Ранее пленный украинец Франц Юрашик заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнулись с серьезными потерями во время боевых действий на купянском направлении.

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