РИА Новости: ВСУ за полгода потеряли более 223 тысяч военных

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за первое полугодие достигли более 223 тысяч военнослужащих, пишет РИА Новости со ссылкой на данные Минобороны.

По приведенным данным, с 1 января по 30 июня показатель достиг 223 290 военнослужащих. Наибольшее значение зафиксировано в июне — 41 397 человек. В марте показатель составил 39 060, в январе — 38 737, в мае — 34 962, в апреле — 34 579, а в феврале — 34 555 военнослужащих.

Согласно приведенным данным, наибольшее число убитых и раненых военнослужащих ВСУ пришлось на участок ответственности группировки войск «Центр» — 60 345 человек. В зоне действий группировки «Восток» этот показатель составил 57 270 военнослужащих, «Север» — 35 520, «Запад» — 33 450, «Юг» — 27 920. На направлении, где действует группировка «Днепр», потери противника оценены в 8785 человек.

Ранее пленный украинец Франц Юрашик заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнулись с серьезными потерями во время боевых действий на купянском направлении.