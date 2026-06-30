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05:42, 30 июня 2026Бывший СССР

Пленный описал катастрофу в ВСУ словами «держали до последнего»

Пленный из ВСУ Юрашик: 116-я бригада ВСУ понесла большие потери на купянском направлении
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнулись с серьезными потерями во время боевых действий на купянском направлении. Об этом сообщил пленный украинец Франц Юрашик, пишет ТАСС.

По его словам, большие проблемы с потерями у украинских формирований были на Запорожье, однако наиболее огромные были у 116-й украинской бригады на купянском направлении. «Людей оставляли на мясо. Их с левого берега (реки Оскол — прим. «Ленты.ру») надо было давно выводить. Они до последнего держали», - сказал он.

Как заявил Юрашик, военнослужащие бригады несли потери, даже когда находились в тыловом районе. Так, например, была характерная ситуация прилета в четырех километрах от линии фронта, пояснил пленный из ВСУ. «Очень часто было такое, что артиллерийские снаряды ложились в 5-10 метрах от меня. И пару раз было такое, что просто стенка защитила», — указал Юрашик.

Ранее взятый в плен пулеметчик 44-го батальона 115-й бригады ВСУ Юрий Пердюк рассказал, что военкомы обманом заставляют подписывать украинцев контракт, даже тех, кого признали негодным для службы. При этом даже на формальное прохождение медкомиссии мобилизованных мужчин могут не отправлять.

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