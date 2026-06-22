Пленный Пердюк: ТЦК обманом мобилизовали в ВСУ, несмотря на проблемы со здоровьем

Признанный негодным для службы в армии украинский военнопленный оказался в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за ловушки сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК), обманов заставивших его подписать контракт. Об этом «Ленте.ру» рассказал взятый в плен пулеметчик 44-го батальона 115-й бригады ВСУ Юрий Пердюк.

По словам военнопленного, он не проходил срочную службу, поскольку был признан негодным из-за пролапса митрального клапана. Однако в марте 2022 года, когда Пердюк ехал на работу, его остановили сотрудники ТЦК.

У него не было с собой военного билета. Ему сказали, что нужно проехать в военкомат, чтобы его восстановить. Там его записали в ряды ВСУ и уже 3 марта выдали автомат с магазинами.

«В том марте мое здоровье уже никого не интересовало — даже формально на медкомиссию не отправили», — рассказал военнопленный в интервью.

О том, как взятые в плен бойцы ВСУ оказались на линии боевого соприкосновения, что думают о продолжении боевых действий и как относятся к России, они рассказали в эксклюзивном материале «Ленты.ру», который можно прочитать здесь.