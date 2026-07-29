Хуситы атаковали еще один саудовский танкер

Йеменские хуситы заявили об атаке на саудовский нефтяной танкер

Радикальное йеменское движение «Ансар Алла» (хуситы) сообщило об атаке на саудовский нефтяной танкер.

«Мы нанесли удар по саудовскому нефтяному танкеру NCC Ghazal за нарушение запрета на морское судоходство, введенного в отношении саудовского противника», — заявили вооруженные силы движения.

Отмечается, что хуситы атаковали судно несколькими баллистическими ракетами после игнорирования предупредительных сигналов, после чего танкер был вынужден развернуться.

По данным портала Marinetraffic, судно находится недалеко от нефтеналивного порта Янбу.

Ранее стало известно, что хуситы приступили к блокаде саудовских портов, атаковали два саудовских танкера в Красном море, а позднее объявили об атаке на объекты Saudi Aramco.

