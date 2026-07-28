Россияне не склонны поддаваться на радикальные провокации, поскольку в психологии российского общества исторически сохранились поступательность и филигранность поведения, считает политолог, социолог Михаил Галицкий.
«Большая часть внимательно следит за новостями в СМИ, которые привносят понимание той или иной ситуации, минимизируя эмоциональный хаос в сознании общественности, — говорит эксперт «Ленте.ру», рассуждая о влиянии информационной войны на граждан. — Многие читают новости, но не так активно принимают участие в политике. То есть это полное доверие, в большинстве случаев, к власти, поэтому наше общество не поддается на провокации».
Галицкий напомнил, что российская государственность во все времена обладала четкой вертикалью власти, вследствие чего «все важные вопросы решало правительство, а социум не был втянут в политику». «В США похожая картина, и проблемы в социуме сводятся к решению бытовых вопросов», — продолжает социолог.
В то же время он отметил, что от нестабильности устают во всем мире. «Этот момент тоже влияет на поведение, но доминантой можно назвать именно актуальность интереса быть в курсе событий», — заключил Галицкий.
Россиян хочется поблагодарить за то, как они проявляют себя в текущей ситуации, говорит «Ленте.ру» Герой России, кандидат в депутаты Госдумы от Самары Денис Портнягин.
Хочется сказать спасибо людям за их сплоченность в эти действительно нелегкие времена. Оставаться такими же верными своей Родине и пожелать здоровья
«У нас люди стойкие»
Россияне переживают уже не первый кризис и не первый вызов, отметила в разговоре с «Лентой.ру» Светлана Журова, первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам.
«Каждое поколение на себе что-то выносит. Это всегда было. Поэтому мы быстро очень подстраиваемся под разные обстоятельства. Нас это не вводит в депрессию. За границей любое изменение сразу влияет на их психологическое состояние. У нас люди стойкие в этом смысле»
По словам Журовой, все родившиеся в России понимают, что у других стран есть соблазн претендовать на ее территорию и ресурсы. «Это крест наш, который мы несем», — подытожила депутат.
«Когда общая беда приходила в дом, то всегда русские сплачивались. Такая у нас черта характера», — добавил Андрей Колесник, член комитета Госдумы по обороне.
Кремль заявил об информационной войне против России
Против России ведется тяжелая информационная война, которая, «скорее всего, никогда не закончится», заявил 27 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Частью такой войны называют, например, распространяющиеся на Украине утверждения о новой волне мобилизации в РФ.
«Мы изрядно поднаторели в деле ведения информационных войн. И ее тоже мы выиграем, ибо по-другому быть не может», — отмечал Песков в марте 2025 года
Борьба с угрозами в информационно-технологической сфере и кибермошенничеством занимает видное место в повестке российского руководства. Так, еще в 2024 году президент Владимир Путин дал правительству ряд поручений по защите России в условиях информационной войны.
Попытка повлиять на умы — это современное оружие. Оно применяется давно. Мы с вами хорошо знаем, Геббельс что говорил: «Чем невероятнее ложь, тем быстрее в нее поверят»