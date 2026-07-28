«Такая у нас черта характера». Кремль заявил об информационной войне против России. Почему россияне этого не боятся

Герой РФ Портнягин обратился к россиянам

Россияне не склонны поддаваться на радикальные провокации, поскольку в психологии российского общества исторически сохранились поступательность и филигранность поведения, считает политолог, социолог Михаил Галицкий.

«Большая часть внимательно следит за новостями в СМИ, которые привносят понимание той или иной ситуации, минимизируя эмоциональный хаос в сознании общественности, — говорит эксперт «Ленте.ру», рассуждая о влиянии информационной войны на граждан. — Многие читают новости, но не так активно принимают участие в политике. То есть это полное доверие, в большинстве случаев, к власти, поэтому наше общество не поддается на провокации».

Галицкий напомнил, что российская государственность во все времена обладала четкой вертикалью власти, вследствие чего «все важные вопросы решало правительство, а социум не был втянут в политику». «В США похожая картина, и проблемы в социуме сводятся к решению бытовых вопросов», — продолжает социолог.

В то же время он отметил, что от нестабильности устают во всем мире. «Этот момент тоже влияет на поведение, но доминантой можно назвать именно актуальность интереса быть в курсе событий», — заключил Галицкий.

Россиян хочется поблагодарить за то, как они проявляют себя в текущей ситуации, говорит «Ленте.ру» Герой России, кандидат в депутаты Госдумы от Самары Денис Портнягин.

Хочется сказать спасибо людям за их сплоченность в эти действительно нелегкие времена. Оставаться такими же верными своей Родине и пожелать здоровья Денис Портнягин

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

«У нас люди стойкие»

Россияне переживают уже не первый кризис и не первый вызов, отметила в разговоре с «Лентой.ру» Светлана Журова, первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам.

«Каждое поколение на себе что-то выносит. Это всегда было. Поэтому мы быстро очень подстраиваемся под разные обстоятельства. Нас это не вводит в депрессию. За границей любое изменение сразу влияет на их психологическое состояние. У нас люди стойкие в этом смысле»

Светлана Журова

По словам Журовой, все родившиеся в России понимают, что у других стран есть соблазн претендовать на ее территорию и ресурсы. «Это крест наш, который мы несем», — подытожила депутат.

«Когда общая беда приходила в дом, то всегда русские сплачивались. Такая у нас черта характера», — добавил Андрей Колесник, член комитета Госдумы по обороне.

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Кремль заявил об информационной войне против России

Против России ведется тяжелая информационная война, которая, «скорее всего, никогда не закончится», заявил 27 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Частью такой войны называют, например, распространяющиеся на Украине утверждения о новой волне мобилизации в РФ.

«Мы изрядно поднаторели в деле ведения информационных войн. И ее тоже мы выиграем, ибо по-другому быть не может», — отмечал Песков в марте 2025 года

Борьба с угрозами в информационно-технологической сфере и кибермошенничеством занимает видное место в повестке российского руководства. Так, еще в 2024 году президент Владимир Путин дал правительству ряд поручений по защите России в условиях информационной войны.