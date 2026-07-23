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16:18, 23 июля 2026 (обновлено: 16:39, 23 июля 2026)РоссияЭксклюзив

В Госдуме прокомментировали слова Зеленского о подготовке мобилизации в России

Депутат Колесник назвал вбросом заявление Зеленского о подготовке мобилизации в РФ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о подготовке мобилизации в России — вброс, которым Киев пытается раскачать общество внутри страны, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Об этом депутат рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«Зеленскому, я думаю, лучше бы заняться своими делами и тем, что происходит на Украине. Хотя я так подозреваю, что он не всем владеет, что происходит на Украине, а уж в России тем более», — отреагировал Колесник.

По словам депутата, Зеленскому необходимо разобраться в проблемах Украины. Россия же самостоятельно решит свои дела, добавил он.

Я как член комитета по обороне скажу, что таких даже разговоров у нас нет. Ни в комитете, ни в Думе я таких разговоров не слышал

Андрей Колесникчлен комитета Госдумы по обороне

«Разговоров о мобилизации, даже кулуарных, я не слышал. Я думаю, это обыкновенный вброс, обыкновенная информационная война. Такими вбросами пытаются качнуть наше общество. Какой правитель, такие и слухи распространяет — идиотские», — заявил политик.

О якобы подготовке «новых решений по мобилизации в России» Зеленский высказался после встречи с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином.

При этом Колесник рассказал, что депутатам вместо отпуска стало предлагаться участие в военных сборах. «Если эти сборы вдруг будут в августе, я вместо отпуска с удовольствием поеду. Вот такие разговоры есть», — заключил депутат.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов также раскритиковал слова Зеленского о подготовке мобилизации в России. Депутат назвал заявление украинского президента чушью.

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