В Госдуме ответили на заявление Зеленского о подготовке мобилизации в России

Депутат Красов назвал чушью заявление Зеленского о подготовке мобилизации в России

Заявления президента Украины Владимира Зеленского о подготовке мобилизации в России — чушь, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов в беседе с «Лентой.ру».

«Наркоманов не комментируем. Чушь полнейшая!» — отреагировал Красов.

О якобы подготовке «новых решений по мобилизации в России» Зеленский высказался после встречи с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином.

В марте заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев заявлял, что количества добровольцев вполне достаточно для выполнения всех боевых задач, поэтому необходимости в новой волне мобилизации в России нет.

Его слова подтвердил и пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Весной он, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что тема мобилизации на повестке дня не стоит.