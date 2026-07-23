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15:51, 23 июля 2026 (обновлено: 16:00, 23 июля 2026)РоссияЭксклюзив

В Госдуме ответили на заявление Зеленского о подготовке мобилизации в России

Депутат Красов назвал чушью заявление Зеленского о подготовке мобилизации в России
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Заявления президента Украины Владимира Зеленского о подготовке мобилизации в России — чушь, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов в беседе с «Лентой.ру».

«Наркоманов не комментируем. Чушь полнейшая!» — отреагировал Красов.

О якобы подготовке «новых решений по мобилизации в России» Зеленский высказался после встречи с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином.

В марте заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев заявлял, что количества добровольцев вполне достаточно для выполнения всех боевых задач, поэтому необходимости в новой волне мобилизации в России нет.

Его слова подтвердил и пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Весной он, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что тема мобилизации на повестке дня не стоит.

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