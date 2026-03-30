12:26, 30 марта 2026Россия

В Кремле ответили на вопрос о новой мобилизации в России

Майя Назарова

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Темы новой мобилизации в России нет на повестке дня. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

В ходе очередного брифинга пресс-секретарю задали вопрос по этой теме. Песков дал отрицательный ответ.

До этого президент Финляндии Александр Стубб упомянул, что в России якобы может быть объявлена всеобщая мобилизация.

27 марта заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев также уверял, что необходимости объявлять новую волну мобилизации в стране нет. Он разъяснил, что граждан, заключивших контракт о службе в зоне специальной военной операции, достаточно для выполнения всех боевых задач. С января 2026 года контракт с Минобороны подписали 80 тысяч человек, отметил Медведев.

Осенью прошлого года Песков назвал достаточно высоким добровольческий ресурс России. По данным представителя Кремля, «процесс отлажен», поэтому новая частичная мобилизация в России не объявлялась.

