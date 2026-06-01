03:17, 1 июня 2026Мир

В Европе назвали противников диалога с Россией

Депутат ЕП Картхайзер: ФРГ, Польша и страны Балтии выступают против переговоров с Россией
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Yves Herman / Reuters

Депутат Европарламента Фернан Картхайзер заявил, что Германия, Польша и страны Балтии выступают против переговоров с Россией. Об этом сообщают «Известия».

«Но другие страны продемонстрировали иную позицию, например, Бельгия, Словакия, Австрия, Люксембург, а иногда даже Франция и Италия», — сказал он.

По его словам, если такая ситуация сохранится в течение длительного времени, это может привести к серьезной напряженности внутри Европейского союза, так как «опасность прямой конфронтации с Россией неуклонно возрастает».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ЕС сам должен определить переговорщика по вопросу Украины. При этом он добавил, что выбор встречаться или нет с этим кандидатом остается за Москвой.

