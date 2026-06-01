Сыгравшего Супермена 43-летнего актера не узнали на новых фото папарацци

Британский актер Генри Кавилл, который сыграл роль Супермена в киновселенной DC, попал в объективы папарацци и озадачил фанатов. Фото и комментарии появились в X (ранее — Twitter).

На платформе завирусился снимок 43-летнего артиста, сделанный на съемках фильма «Горец: Расплата». На нем Кавилл предстал в черных брюках и футболке. При этом его кудрявые волосы были растрепаны. Пользователь с никнеймом @wtfahhh0 сопроводил пост скриншотом из фильма «Человек из стали» 2013 года и задался вопросом, что случилось с актером.

Многие юзеры также не узнали знаменитость и принялись обсуждать его внешность. «Никто не победим перед лицом старения», «Боже, мой любимый актер начал стареть», «Они стареют и с этим надо смириться», «Это годы. С тобой произойдет тоже самое», «Не могу поверить в то, что это он», — комментировали они.

В то же время были и те пользователи платформы, которые предположили, что данный кадр мог быть создан с помощью нейросетей. «Это не он. Посмотрите на его нос», «Ему 43. И даже, когда он начал выглядеть хуже, он все равно выглядит лучше тех, кто критикует его внешность», «Он стареет и что из этого? Все равно он самый красивый мужчина в мире», «Нейросеть? Фотошоп? Или неудачный ракурс?» — рассуждали они.

Ранее американский актер и модель Джейсон Льюис вернулся в соцсети спустя три года отсутствия и удивил фанатов.

