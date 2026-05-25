Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
07:00, 25 мая 2026Ценности

Секс-символ 2000-х годов удивил неузнаваемой внешностью

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @jasonleelewis

Американский актер и модель Джейсон Льюис вернулся в соцсети спустя три года отсутствия и удивил фанатов. Комментарии на тему внешнего вида знаменитости появились на Daily Mail.

54-летний Льюис, которая прославился благодаря роли Джерри Смита-Джеррода — возлюбленного Саманты Джонс — в культовом сериале «Секс в большом городе», поделился новым видео. На размещенных кадрах мужчина позировал на пляже. «Скоро расскажу вам то, чем я занимался все это время», — отметил секс-символ 2000-х годов в ролике.

Материалы по теме:
Брить или не брить Поклонницы натуральной красоты массово отказываются от эпиляции
Брить или не бритьПоклонницы натуральной красоты массово отказываются от эпиляции
28 апреля 2017
Мохнатые красоты Почему небритые подмышки стали символом женской свободы
Мохнатые красотыПочему небритые подмышки стали символом женской свободы
12 марта 2018

Поклонники удивились неузнаваемой внешности актера, о чем написали в многочисленных комментариях. «Он выглядит гораздо старше своих лет», «Я не узнала его», «Солнце испортило его кожу», — высказывались они.

Однако большинство фанатов восхитились внешним видом манекенщика. «Какой же он красивый», «Взросление ему к лицу», «Я и забыла, на сколько же он красив», «Прекрасный мужчина», — отмечали комментаторы.

Ранее в мае внешность 62-летнего Брэда Питта на фото с возлюбленной вызвала споры в сети.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Смертный приговор для Киева и показательный пример для Запада. Чего стоит ожидать Украине после удара возмездия?

    В США назвали самое опасное место на планете

    Мужчина встретил Иисуса во время комы

    Секс-символ 2000-х годов удивил неузнаваемой внешностью

    Парам подсказали мощный инструмент для улучшения сексуальных отношений

    ЕС разочаровался в новом премьере Венгрии из-за его слов о России

    В Подмосковье пенсионерка лишилась жизни из-за шашлыка

    Раскрыты последствия ракетного обстрела российского города

    Раскрыта частая причина внезапной остановки сердца

    Российский регион подвергся массированной атаке дронов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok