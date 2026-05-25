Секс-символ 2000-х годов удивил неузнаваемой внешностью

Американский актер и модель Джейсон Льюис вернулся в соцсети спустя три года отсутствия и удивил фанатов. Комментарии на тему внешнего вида знаменитости появились на Daily Mail.

54-летний Льюис, которая прославился благодаря роли Джерри Смита-Джеррода — возлюбленного Саманты Джонс — в культовом сериале «Секс в большом городе», поделился новым видео. На размещенных кадрах мужчина позировал на пляже. «Скоро расскажу вам то, чем я занимался все это время», — отметил секс-символ 2000-х годов в ролике.

Поклонники удивились неузнаваемой внешности актера, о чем написали в многочисленных комментариях. «Он выглядит гораздо старше своих лет», «Я не узнала его», «Солнце испортило его кожу», — высказывались они.

Однако большинство фанатов восхитились внешним видом манекенщика. «Какой же он красивый», «Взросление ему к лицу», «Я и забыла, на сколько же он красив», «Прекрасный мужчина», — отмечали комментаторы.

