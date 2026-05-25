07:47, 25 мая 2026

Экс-полицейский расправился с возлюбленной и занялся ее поисками

В Карелии бывший полицейский сел за расправу над возлюбленной
Владимир Седов

Фото: Sergey Elagin / Globallookpress

В Карелии бывший начальник отдела участковых получил 9,5 лет за расправу над возлюбленной. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, в ноябре 2024 года мужчина забрал женщину из бара в Петрозаводске, после чего совершил расправу путем удушья, а затем вывез и сжег ее тело в лесу. Когда о пропаже женщины стало известно родным и начались поиски, полицейский принял в них активное участие, он также печатал ориентировки и выяснял наличие камер наблюдения в местах розыска.

Установить причастность сотрудника правоохранительных органов к преступлению помог навигатор подозреваемого. Следствие установило, что начальник участковых неоднократно был на месте преступления.

Ранее сообщалось, что россиянин удушил племянницу и участвовал в ее поисках. Краснодарский краевой суд приговорил мужчину к 20 годам лишения свободы.

