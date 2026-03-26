Россиянин удушил племянницу и участвовал в ее поисках

На Кубани мужчине дали 20 лет за изнасилование и убийство племянницы

Краснодарский краевой суд приговорил к 20 годам лишения свободы Андрея Горлякова, который в 2025 году изнасиловал племянницу и расправился с ней. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Как установил суд, все произошло 19 июня. Мужчина ехал вместе с 16-летней племянницей на автомобиле и остановился в безлюдном месте в районе хутора Ленинское Возрождение. Там он стяжками связал девочке руки, изнасиловал и удушил ее. Тело он спрятал в лесу, а затем сам принимал активное участие в ее поисках.

На допросах Горляков рассказывал, что перед совершением преступления поссорился с племянницей. Она критиковала его за материальное положение семьи. Его признали виновным по статьям 105 («Убийство»), 131 («Изнасилование») и 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ.

