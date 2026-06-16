Названы сроки разминирования Ормузского пролива

Reuters: Операция по разминированию Ормузского пролива может занять от 40 до 50 дней

Операция по разминированию Ормузского пролива с использованием традиционных тральщиков и подводных дронов может занять от 40 до 50 дней, пишет Reuters со ссылкой на судоходные и морские источники безопасности.

По данным агентства, разминирование пролива может задержать возвращение к нормальному судоходству на несколько недель. Отмечается, что задержка, в свою очередь, повлияет на рынки, поскольку запасы нефти в крупнейших экономиках мира достигли самых низких уровней с 2003 года.

О достижении Ираном и США предварительной договоренности по мирной сделке стало известно в ночь на понедельник, 15 июня. Подписание документа, отмечал глава Белого дома Дональд Трамп, намечено на пятницу, 19 число. Одним из ключевых условий стал отказ Тегерана от блокады Ормузского пролива и взимания пошлин за безопасный проход иностранных судов через эту логистическую артерию.