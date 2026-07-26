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14:15, 26 июля 2026 (обновлено: 14:44, 26 июля 2026)Мир

Подсчитан ущерб США от войны с Ираном

Tasnim: Потери США от войны с Ираном за две недели достигли 20 миллиардов долларов
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Jack Taylor / Reuters

Потери армии США от войны с Ираном за две недели достигли 20 миллиардов долларов. Ущерб подсчитали аналитики Корпуса стражей исламской революции (КСИР), передает Tasnim.

В своих расчетах специалисты ориентировались на уничтоженные и поврежденные вооружения армии США и стоимость замены оборудования на аналогичное, которое представлено в оборонных контрактах и бюджетных документах Пентагона.

Наибольший объем потерь, по данным аналитиков, приходится на американские системы противовоздушной обороны и радары — их восстановление будет стоить 7,5 миллиарда долларов. Второе место занимают логистика, склады и инфраструктура с показателем 6,8 миллиарда долларов. Далее идут самолеты, беспилотники и вертолеты (3,5 миллиарда долларов). Ущерб командным и коммуникационным центрам оценивают в 2,8 миллиарда долларов.

Ранее в США признали невозможность добиться решающего преимущества в конфликте, из-за этого война между государствами может затянуться на месяцы.

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