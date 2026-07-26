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Забота о себе
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15:01, 26 июля 2026Забота о себе

Микробиолог назвал самый грязный и при этом ежедневно используемый предмет

Ученый Тетро назвал кнопки для ввода PIN-кода на терминале оплаты самым грязным предметом
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: peoplecreations / Designed by Magnific

Микробиолог Джейсон Тетро назвал предмет, который считается самым грязным и при этом используется ежедневно. На эту тему он поговорил с изданием HuffPost.

Ученый заявил, что вопреки расхожему мнению, самыми загрязненными являются не дверные ручки или сиденья унитазов. Наибольшую опасность, по его словам, представляют кнопки для ввода PIN-кода на терминале оплаты в магазинах.

Тетро пояснил, что этими устройствами ежедневно пользуются сотни людей, многие из которых не соблюдают правила гигиены. «Чтобы ввести PIN-код, нужно надавить на кнопки, и этого давления достаточно, чтобы на руке осталось большое количество микробов», — подчеркнул микробиолог. Он предупредил, что таким образом могут передаваться ротавирусы, кишечные инфекции и респираторные вирусы и бактерии.

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К другим сильно загрязненным предметам в супермаркетах микробиолог отнес тележки и корзины для покупок.

Ранее врач Ренато Ботельо заявил, что сиденье унитаза является не самым грязным местом в доме. По его словам, большинство людей считают, что термос достаточно сполоснуть водой с моющим средством, но такой способ не устраняет бактерии, накопившиеся внутри.

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