Россия нанесла мощный удар по производству дронов на Украине. Киев оказался в огне после прилета баллистики. Что об этом известно?

Минобороны: ВС России взяли под контроль населенный пункт Шевченко в ДНР

Министерство обороны России отчиталось об ударах по целям на Украине 26 июля.

В ведомстве сообщили, что ночью Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием наземного и воздушного базирования, в результате которого поражены предприятия украинского военно-промышленного комплекса в Киеве, задействованные в производстве, сборке, хранении беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и комплектующих к ним.

Также поражены объекты инфраструктуры в порту Черноморск Одесской области, используемые для доставки, хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов (ГСМ), используемых Вооруженными силами Украины (ВСУ).

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Названы цели ВС России в Киеве

Минобороны раскрыло подробности об атакованных в украинской столице военных объектах.

Во-первых, речь идет о промышленном предприятии «Смарт интеллиджент систем», осуществлявшем производство БПЛА различных модификаций и комплектующих к ним, включая корпуса, электронные компоненты для дронов большой и средней дальности, навигационные приборы, оптику и аккумуляторы.

Второй целью стало место сборки и хранения БПЛА в юго-западной части Киева, где с привлечением специалистов украинско-американской компании ежемесячно производили до 1000 беспилотников различного типа, в том числе ударные AQ-400 Scethe («Коса»), AQ-100 Bayonet («Штык») и разведывательные RQ-100 Scout («Скаут»).

Кроме того, поражены резервуары с ГСМ, предназначенными для обеспечения ВСУ, в порту Черноморск Одесской области.

Фото: State Emergency Service of Ukraine / Reuters

Telegram-канал «Политика страны» сообщил, что по объектам в столице Украины ударили несколько баллистических ракет С-400, а также «Искандеры». Прозвучало несколько взрывов.

Источник заявил, что пожары возникли в Деснянском (сгорел склад), Шевченковском (загорелось четырехэтажное здание) и Соломенском (загорелось нежилое помещение) районах Киева.

Кроме того, телеканал «Звезда» сообщил, что российские войска нанесли удар «Геранями» по территории промышленного комплекса в Конотопе Сумской области. Там расположены завод ООО «Мотордеталь-Конотоп» и Конотопский литейно-механический завод, которые производят детали для двигателей.

Кроме того, ВС России с помощью «Гераней» поразили объект железнодорожной инфраструктуры и подвижной состав на станции Гавриловка Харьковской области. Состав доставлял грузы для нужд ВСУ.

Telegram-канал «Военкоры Русской весны» написал об уничтожении автозаправочной станции (АЗС) Marshal в населенном пункте Валки Харьковской области и подстанции в Бурыни Сумской области. По его информации, на границе Харьковской и Полтавской областей ликвидированы все АЗС.

Освобожден населенный пункт в ДНР

Минобороны проинформировало об освобождении населенного пункта в Донецкой народной республике (ДНР) — Шевченко.

Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Шевченко Донецкой Народной Республики

заявление Минобороны

В оборонном ведомстве уточнили, что за сутки оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли поражение логистическим центрам, цехам производства дронов большой дальности и местам их хранения, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 146 районах.

Российские военнослужащие за сутки уничтожили до 370 военных ВСУ, пять автомобилей, орудие полевой артиллерии и станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.

В Минобороны заявили, что нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады спецназначения «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) и четырех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Доброполье, Рубежное, Новотроицкое, Новоандреевка, Сергеевка, Золотой Колодезь, Светлое, Новониколаевка ДНР и Сухарева Балка Днепропетровской области.