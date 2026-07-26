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13:19, 26 июля 2026 (обновлено: 13:31, 26 июля 2026)Россия

Армия России вступила в бой с бригадой «Азов»

Минобороны России сообщило о поражении бригады «Азов» в зоне СВО
Евгений Фоменко
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Российская армия вступила в бой и нанесла поражение украинской бригаде «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом журналистам сообщило Минобороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, с российской стороны в столкновении участвовали военнослужащие группировки войск «Центр». Кроме того, бойцы нанесли поражение формированиям двух механизированных и одной егерской бригад, а также двум штурмовым полкам Вооруженных сил Украины (ВСУ), двум бригадам морской пехоты и четырем бригадам Нацгвардии в районах населенных пунктов Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области.

ВСУ потеряли 370 военных, орудие полевой артиллерии и станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США, добавили в ведомстве.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военнослужащие взяли под контроль еще один населенный пункт в Донецкой Народной Республике. Так, подразделениям группировки войск «Центр» удалось установить контроль в селе Шевченко.

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