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13:49, 26 июля 2026 (обновлено: 13:58, 26 июля 2026)Мир

В Германии начали рассматривать наезд на толпу в Берлине как исламистский теракт

Bild: Наезд на толпу в Берлине рассматривают как исламистский теракт
Евгений Фоменко
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Christian Mang / Reuters

Немецкие правоохранительные органы начали рассматривать наезд на толпу в центре Берлина как террористический акт, который был совершен по исламистским мотивам. Об этом пишет газета Bild со ссылкой на источники в силовых структурах.

«Следователи исходят из того, что речь идет о террористическом акте, совершенном по исламистским мотивам», — указано в материале.

Как пишет издание, главный подозреваемый в нападении, 21-летний Абдул Баллут, является сторонником террористической организации «Исламское государство» (запрещенная в России террористическая организация).

О происшествии стало известно 25 июля. В центре Берлина автомобиль во время мероприятия с участием сотен тысяч человек на полной скорости протаранил группу людей в парке Тиргартен. По уточненным данным, жертвой стала женщина, 17 человек пострадали.

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