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14:43, 26 июля 2026 (обновлено: 14:48, 26 июля 2026)Путешествия

Россияне застряли в самолете из-за поломки в московском аэропорту

В аэропорту Внуково 34 рейса задержали и три отменили из-за поломки багажных лент
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

В московском аэропорту Внуково 34 рейса задержали и три отменили из-за поломки багажных лент. Из-за неисправности часть россиян застряла в самолете на несколько часов, сообщает Telegram-канал Baza.

Проблемы с работой оборудования начались утром в воскресенье, 26 июля. Пострадавшие рассказали, что собирались вылететь в Анталью в 10:30 авиакомпанией Utair. Пассажиров по плану запустили на борт, но в Турцию они так и не отправились — три часа людей держат в салоне, так как багажная служба вынуждена вручную сортировать и грузить вещи.

«Сейчас на прилет задержаны 26 рейсов, два отменены, на вылет отправления ожидают 8 бортов, один рейс отменен», — уточняется в публикации. В результате некоторые россияне потеряли билеты на стыковочные рейсы. Часть багажа в аэропорту сейчас принимают на лентах негабарита.

В субботу, 25 июля, во Внуково произошли массовые задержки рейсов авиакомпании Turkish Airlines. Некоторые пассажиры были вынуждены ждать вылет более 12 часов.

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