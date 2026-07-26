Россияне застряли в самолете из-за поломки в московском аэропорту

В аэропорту Внуково 34 рейса задержали и три отменили из-за поломки багажных лент

В московском аэропорту Внуково 34 рейса задержали и три отменили из-за поломки багажных лент. Из-за неисправности часть россиян застряла в самолете на несколько часов, сообщает Telegram-канал Baza.

Проблемы с работой оборудования начались утром в воскресенье, 26 июля. Пострадавшие рассказали, что собирались вылететь в Анталью в 10:30 авиакомпанией Utair. Пассажиров по плану запустили на борт, но в Турцию они так и не отправились — три часа людей держат в салоне, так как багажная служба вынуждена вручную сортировать и грузить вещи.

«Сейчас на прилет задержаны 26 рейсов, два отменены, на вылет отправления ожидают 8 бортов, один рейс отменен», — уточняется в публикации. В результате некоторые россияне потеряли билеты на стыковочные рейсы. Часть багажа в аэропорту сейчас принимают на лентах негабарита.

В субботу, 25 июля, во Внуково произошли массовые задержки рейсов авиакомпании Turkish Airlines. Некоторые пассажиры были вынуждены ждать вылет более 12 часов.