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Забота о себе
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15:30, 26 июля 2026Забота о себеЭксклюзив

Кардиолог предупредила о главных предвестниках инфаркта

Кардиолог Поскакалова: Отдающая в шею жгучая боль указывает на начавшийся инфаркт
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Yurii_Yarema / Shutterstock / Fotodom

Кардиолог медицинской компании «СберЗдоровье» Анастасия Поскакалова рассказала о главных предвестниках инфаркта миокарда. О них врач предупредила в разговоре с «Лентой.ру».

Наиболее типичными симптомами инфаркта доктор назвала жгучую или давящую боль за грудиной, которая отдает в левую руку, шею, угол нижней челюсти. Она не изменяется при смене положения тела или на вдохе, длится обычно более 20 минут и не проходит при использовании нитроглицерина. Кроме того, предвестниками сердечного приступа могут быть и другие симптомы, например, тошнота, слабость, одышка и потливость.

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По словам кардиолога, встречаются и атипичные формы инфаркта миокарда. «Их развитие в большей степени ассоциировано с такими факторами, как пожилой возраст и наличие сахарного диабета. В таких ситуациях проявления могут быть в виде боли в других местах грудной клетки, либо только в виде одышки, резкой слабости, тошноты и рвоты, боли в животе или спине, холодного пота, неритмичного сердцебиения», — пояснила доктор.

Ранее диетолог и нутрициолог Ольга Кондратенко дала россиянам пять советов, которые помогут защититься от инфаркта и инсульта летом. Прежде всего, по ее словам, необходимо поддерживать достаточный уровень гидратации и пить 40 миллилитров воды на один килограмм веса.

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