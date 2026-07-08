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Забота о себе
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13:30, 8 июля 2026Забота о себеЭксклюзив

Россиянам дали пять советов для защиты от инфаркта и инсульта летом

Диетолог Кондратенко: Летом для защиты от инфаркта лучше ограничить потребление углеводов
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Dragana Gordic / Shutterstock / Fotodom

Диетолог, нутрициолог, эксперт компании SOLGAR Ольга Кондратенко дала россиянам пять советов, которые помогут защититься от инфаркта и инсульта летом. Рекомендациями она поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

Во-первых, по словам Кондратенко, необходимо поддерживать достаточный уровень гидратации: пить 40 миллилитров воды на один килограмм веса. Во-вторых, важно придерживаться сбалансированного питания. Диетолог пояснила, что в летний рацион необходимо включить много белка и фруктов, а вот трансжиры и углеводы лучше ограничить.

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В-третьих, специалистка посоветовала носить просторную одежду из натуральных тканей. Четвертый совет от диетолога — избегать перегрева и физических нагрузок в самые жаркие часы. В заключение Кондратенко порекомендовала контролировать артериальное давление, принимать лекарства при наличии хронических заболеваний и вовремя обращаться к кардиологу, если возникнут какие-либо проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Ранее кардиолог Дэвид Мин рассказал, какие фрукты являются самыми полезными при высоком артериальном давлении. Людям с этой проблемой он посоветовал есть яблоки и апельсины.

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