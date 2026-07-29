Жена Канье Уэста без нижнего белья посетила ночной клуб

Дизайнер Бьянка Цензори в откровенном виде посетила ночной клуб DC-10 на Ибице

Австралийский дизайнер Бьянка Цензори в откровенном виде посетила ночной клуб. Фото опубликовал ее супруг, американский рэпер Канье Уэст на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Муж скандальной знаменитости запечатлел ее в заведении DC-10 на Ибице. Цензори позировала на снимке вместе с подругами. При этом на ней было надето прозрачное платье, под которым отсутствовало нижнее белье.

В июне Бьянка Цензори в откровенном образе появилась на улице в Грузии и подверглась критике в сети. Жену рэпера заметили у выхода из стадиона имени Бориса Пайчадзе в Тбилиси. Ее запечатлели в черном прозрачном комбинезоне.

В апреле 2024 года маркетолог, продюсер и предпринимательница Юлия Родочинская объяснила желание Канье Уэста раздевать возлюбленных на публике.