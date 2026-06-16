Жену Канье Уэста обругали в сети за отсутствие трусов на его концерте в Грузии

Жена скандального американского рэпера Канье Уэста, австралийский дизайнер Бьянка Цензори без нижнего белья появилась на улице в Грузии и подверглась критике в сети. Фото и комментарии публикует Daily Mail.

Цензори и ее супруга заметили у выхода из стадиона имени Бориса Пайчадзе в Тбилиси. Ее запечатлели в черном прозрачном комбинезоне, под которым отсутствовали бюстгальтер и трусы. При этом сам музыкант попал в объективы камер в кожаных штанах и куртке.

Читатели портала возмутились внешним видом возлюбленной Уэста. Некоторые из них предположили, что он снова принудил ее обнажиться на публике. «Необходимо вмешаться. Ее принуждают, а он невменяем», «Они оба нездоровы. Что касается ее наряда, он совершенно безвкусен. Все это уже много раз видели», «Ей нужна помощь», «Как она до сих пор не в тюрьме за непристойное поведение на публике?», «Полное отсутствие чувства стиля. Отчаянно хочет выглядеть не так, как все», «Как это может быть не противозаконно?» — высказывались они в комментариях под материалом.

В апреле 2024 года маркетолог, продюсер и предпринимательница Юлия Родочинская объяснила желание Канье Уэста раздевать возлюбленных на публике.

