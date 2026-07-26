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21:05, 26 июля 2026 (обновлено: 21:11, 26 июля 2026)Интернет и СМИ

Блогера Илью Ремесло направили на обследование в институт Сербского

РИА Новости: Блогера Ремесло направили на обследование в институт Сербского
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Блогер Илья Ремесло, арестованный по делу о распространении фейков о Вооруженных силах России, находится на обследовании в Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского. Об этом РИА Новости заявил адвокат Сергей Бадамшин.

«Илья Ремесло находится на обследовании в институте Сербского», — рассказал он.

О задержании Ремесло сообщалось ранее 17 июля. В середине марта блогер выложил пост с критикой действующей власти и специальной военной операции, после чего мужчину поместили в психбольницу.

Ранее Илье Ремесло предъявили обвинение. Блогеру вменяют статью о распространении фейков о Вооруженных силах (ВС) России. Следствие намерено ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

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