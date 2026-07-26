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21:17, 26 июля 2026 (обновлено: 21:20, 26 июля 2026)Мир

В Европе сделали признание об украинском конфликте

Абелин: Конфликта на Украине можно было избежать при наличии диалога между Россией и ЕС
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Yves Herman / Reuters

Конфликта на Украине можно было избежать при наличии диалога между Россией и Европейским союзом (ЕС). Такое мнение выразил финансовый аналитик Петер Абелин в эфире шведского телеканала SwebbTV.

«Меня поражает, что регулярных переговоров с Россией у нас не ведется с середины 1990-х годов. В таком случае никакого конфликта у нас не было бы вовсе», — высказался он.

По мнению Абелина, конфликт на Украине был создан искусственно и на самом деле является прокси-войной. «И многие на Западе заинтересованы в ее продолжении», — признался он.

Ранее эксперт по международной безопасности Марк Эпископос отметил, что Россия всегда показывала, что стремится урегулировать конфликт на Украине путем переговоров.

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