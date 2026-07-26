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12:09, 26 июля 2026 (обновлено: 12:16, 26 июля 2026)Мир

На Западе указали на важную деталь в позиции России по украинскому конфликту

Эпископос: Россия всегда показывала, что стремится урегулировать конфликт на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Россия всегда показывала, что стремится урегулировать конфликт на Украине путем переговоров. Об этом написал эксперт по международной безопасности Марк Эпископос в своем аккаунте социальной сети X.

«Оставляя в стороне условия, в которых, на мой взгляд, больше гибкости, чем люди думают, с 2022 года Россия последовательно придерживается позиции, что единственным приемлемым сценарием прекращения конфликта является урегулирование путем переговоров, а не простое прекращение огня или какой-либо другой вид перемирия», — отметил аналитик.

Ранее на полях мероприятий АСЕАН по инициативе США 23 июля состоялась встреча главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова и американского государственного секретаря Марко Рубио. Глава российского МИД в ходе встречи заявил о недопустимости продолжения поставок вооружений на Украину. По словам российского дипломата, политика стран Европы направлена на нанесение «стратегического поражения» России.

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