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12:55, 26 июля 2026 (обновлено: 13:03, 26 июля 2026)Силовые структуры

Пьяный россиянин поссорился с женой и устроил стрельбу в квартире

В Уфе Росгвардия задержала устроившего стрельбу в квартире мужчину
Алина Черненко

Фото: РИА Новости

В Уфе сотрудники Росгвардии задержали пьяного мужчину, устроившего стрельбу в квартире. Об этом сообщает Telegram-канал «Вся Уфа. Новости».

По данным источника, россиянин поссорился с женой и устроил стрельбу из сигнального пистолета, пытаясь удержать ее дома. Стражи порядка оперативно прибыли в квартиру на улице Высоковольтной и задержали нарушителя порядка.

У уфимца изъяли пневматическое и сигнальное оружие, а также коллекцию ножей. Выяснилось, что он уже был судим за незаконный оборот оружия. В результате стрельбы никто не пострадал, полиция проводит проверку.

Ранее в Санкт-Петербурге произошла погоня со стрельбой. Полицейским пришлось применить табельное оружие для остановки иномарки, за рулем которой сидел пьяный водитель.

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