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13:27, 26 июля 2026Путешествия

Пытавшиеся взойти на Эльбрус иностранцы были без сопровождения гида

МЧС: Пытавшиеся взойти на Эльбрус боснийские альпинисты были без сопровождения гида
Алина Черненко

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Группа боснийских альпинистов, пытавшаяся взойти на гору Эльбрус, вышла на маршрут самостоятельно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России Альберта Хаджиева.

По словам собеседника агентства, восемь иностранцев были без сопровождения гида.

Ранее стало известно, что двое выживших альпинистов из группы иностранцев, застрявших на Эльбрусе, не нуждаются в медицинской помощи. Полученные ими травмы оказались незначительными.

25 июля группа боснийских альпинистов, осуществлявших восхождение на Эльбрус, подала сигнал бедствия. Иностранцы не смогли сами спуститься с горы и застряли на высоте 5,1 тысячи метров. На помощь выдвинулись восемь спасателей. При спуске пять человек не выжили.

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