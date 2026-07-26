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12:11, 26 июля 2026 (обновлено: 12:18, 26 июля 2026)Россия

Оценено состояние выживших альпинистов с Эльбруса

Минздрав: Найденные живыми на Эльбрусе альпинисты не нуждаются в медпомощи
Александра Качан (Редактор)

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Двое выживших альпинистов из группы иностранцев, застрявших на Эльбрусе, не нуждаются в медицинской помощи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав Кабардино-Балкарии.

В ведомстве заявили, что спасенных не стали доставлять в медицинские учреждения, так как полученные ими травмы оказались незначительными. Необходимая помощь была оказана медиками на курорте.

Ранее сообщалось, что тела двух альпинистов не смогли эвакуировать с Эльбруса из-за непогоды.

Группа из семи туристов из Боснии и Герцеговины подала сигнал бедствия в субботу, 25 июля, когда не смогла самостоятельно спуститься с горы. Альпинисты застряли на высоте 5,1 тысячи метров.

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