Долина обзавелась новой квартирой

Певица Лариса Долина рассказала, что у нее появилась новая квартира

Российская певица Лариса Долина рассказала, что она обзавелась новой квартирой. Подробности о появлении текущего жилья артистка раскрыла на фестивале «Звезды "Русского Радио" в Завидово», передает Woman.ru.

По словам Долиной, после скандала с квартирой в Хамовниках ей не пришлось снимать жилье, информация об аренде в СМИ была неправдивой. На самом деле она жила в собственной квартире, которую купили для нее друзья.

При этом певица подчеркнула, что новое жилье лучше прежнего.

Два года назад Лариса Долина продала пятикомнатную квартиру в районе Хамовники в центре Москвы. Она получила от сделки 112 миллионов рублей, после чего заявила, что стала жертвой мошенников. За этим последовало длительное судебное разбирательство. В результате суд признал покупательницу Полину Лурье добросовестным владельцем, а Долину обязали освободить жилье. Артистка выполнила требования, после чего, по данным СМИ, переехала на съемную квартиру из-за нехватки средств на покупку новой недвижимости.

