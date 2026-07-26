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12:43, 26 июля 2026 (обновлено: 13:04, 26 июля 2026)Экономика

Долина обзавелась новой квартирой

Певица Лариса Долина рассказала, что у нее появилась новая квартира
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Российская певица Лариса Долина рассказала, что она обзавелась новой квартирой. Подробности о появлении текущего жилья артистка раскрыла на фестивале «Звезды "Русского Радио" в Завидово», передает Woman.ru.

По словам Долиной, после скандала с квартирой в Хамовниках ей не пришлось снимать жилье, информация об аренде в СМИ была неправдивой. На самом деле она жила в собственной квартире, которую купили для нее друзья.

При этом певица подчеркнула, что новое жилье лучше прежнего.

Два года назад Лариса Долина продала пятикомнатную квартиру в районе Хамовники в центре Москвы. Она получила от сделки 112 миллионов рублей, после чего заявила, что стала жертвой мошенников. За этим последовало длительное судебное разбирательство. В результате суд признал покупательницу Полину Лурье добросовестным владельцем, а Долину обязали освободить жилье. Артистка выполнила требования, после чего, по данным СМИ, переехала на съемную квартиру из-за нехватки средств на покупку новой недвижимости.

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