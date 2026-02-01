Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
21:50, 1 февраля 2026Культура

Долина рассказала о нехватке денег на покупку новой квартиры

Долина рассказала, что снимает квартиру из-за нехватки денег на покупку новой
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Певица Лариса Долина пока не может приобрести новую квартиру, поэтому снимает жилье. Об этом она сообщила журналистам, слова народной артистки России приводит РИА Новости.

«Есть, где жить. Мы сейчас берем в аренду квартиру, пока в аренду. Когда сможем, собственно, жилье приобрести, пока неизвестно», — сказала Долина. Она добавила, что взяла аренду на длительный срок, и допустила, что в будущем купит эту квартиру.

Певица не уточнила, где располагается ее съемная квартира, однако рассказала, что район хороший. Она также сообщила, что ее кошки переехали вместе с ней.

Ранее Долина собрала аншлаг на первом в 2026 году большом сольном концерте в подмосковном Домодедово.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский раскрыл новые подробности о следующем раунде переговоров

    Раскрыты варианты обогатиться после завершения СВО

    Ледник Судного дня пришел в движение

    В российском регионе из-за атаки дрона на грузовик пострадал местный житель

    Стало известно о страхе ВСУ перед боями в лесах Сумской области

    Футболист сборной Украины перешел из «Арсенала» в «Аякс»

    Российская семья нашла в упаковке покупной рыбы шарики ртути

    Стало известно о готовности администрации Трампа к переговорам по сделке с Ираном

    Глава МИД европейской страны призвал к диалогу с Россией

    В Московском регионе температура опустится почти до минус 30 градусов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok