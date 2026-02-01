Долина рассказала о нехватке денег на покупку новой квартиры

Певица Лариса Долина пока не может приобрести новую квартиру, поэтому снимает жилье. Об этом она сообщила журналистам, слова народной артистки России приводит РИА Новости.
«Есть, где жить. Мы сейчас берем в аренду квартиру, пока в аренду. Когда сможем, собственно, жилье приобрести, пока неизвестно», — сказала Долина. Она добавила, что взяла аренду на длительный срок, и допустила, что в будущем купит эту квартиру.
Певица не уточнила, где располагается ее съемная квартира, однако рассказала, что район хороший. Она также сообщила, что ее кошки переехали вместе с ней.
Ранее Долина собрала аншлаг на первом в 2026 году большом сольном концерте в подмосковном Домодедово.