Трехлетняя девочка случайно выстрелила в голову младшей сестре

В США трехлетняя девочка случайно застрелила младшую сестру

В США 26-летний Майкл Техеда признал вину в смертельной стрельбе, которую устроила его маленькая дочь. Об этом сообщает The Wichita Eagle.

Мужчина объяснил, что вытащил пистолет из кобуры и оставил на камине, а сам ушел переодеваться в другую комнату. Пока его не было, трехлетняя девочка нашла оружие, взяла его и случайно выстрелила в голову младшей сестре Майле.

Ребенка не удалось спасти. Майлы не стало в возрасте одного года и девяти месяцев.

Майкл заявил полиции, что знал об интересе дочери к пистолету и не должен был оставлять его без присмотра. 9 июля ему вынесут приговор. Известно, что во время стрельбы матери девочек не было дома: она делала себе татуировку.

Ранее сообщалось, что в штате Миннесота, США, отцу ребенка, который направил заряженный пистолет на полицейских, предъявили обвинения. Он нашел оружие в пачке с подгузниками.