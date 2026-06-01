Людей с геморроем призвали отказаться от одного напитка

Колопроктолог Муньос: Алкоголь повышает риск обострения геморроя
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Teerapong Visedputtasad / Shutterstock / Fotodom

Колопроктолог Данило Муньос призвал людей, у которых врачи диагностировали геморрой, отказаться от употребления одного напитка. Его рекомендацию приводит издание Metropoles.

Муньос предупредил, что людям с геморроем не рекомендуется пить алкоголь, так как он приводит к обезвоживанию организма. В свою очередь, из-за недостатка воды затрудняется опорожнение кишечника, поэтому во время дефекации увеличивается давление на кровеносные сосуды в анальной области, пояснил он.

В результате из-за алкоголя у людей с геморроем существенно повышается риск обострения заболевания, добавил врач. По словам Муньоса, у них могут возникнуть такие симптомы, как жжение, боль, отек и даже кровотечение из анального отверстия.

Ранее врач Владимир Толстых рассказал, как правильно подготовиться к приему у проктолога. Так, он призвал заранее позаботиться о гигиене и состоянии кишечника.

