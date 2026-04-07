Врач рассказал о правильной подготовке к приему у проктолога

Перед визитом к проктологу следует отказаться от некоторых продуктов, предупредил хирург высшей категории, врач-колопроктолог Владимир Толстых. О деталях правильной подготовки к приему он рассказал в беседе с «Вечерней Москвой».

По словам специалиста, до визита важно позаботиться о гигиене и состоянии кишечника. Он посоветовал принять душ утром перед приемом и, если есть запоры, использовать микроклизму. Также врач рекомендовал за один-два дня до консультации исключить продукты, вызывающие газообразование, такие как бобовые, капусту и газированные напитки.

Отдельное внимание врач уделил сбору информации о состоянии здоровья. «Если есть возможность, запишите все симптомы, включая характер боли и изменения стула», — отметил Толстых. Это поможет специалисту быстрее поставить диагноз и подобрать необходимые методы обследования.

Эксперт добавил, что проктолог занимается лечением широкого круга заболеваний, включая геморрой, анальные трещины и воспалительные процессы. Он подчеркнул, что при появлении боли, кровотечений или других тревожных симптомов не стоит откладывать визит, так как ранняя диагностика упрощает лечение.

Ранее диетолог Адриенн Бенджамин рассказала, что некоторые продукты придают неприятный запах кишечным газам. По ее словам, таким свойством обладают яйца, чеснок, лук, брокколи, красное мясо, сыр, йогурт, мороженое, фасоль и некоторые сырые овощи.